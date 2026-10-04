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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زاهي حواس يلقي محاضرة بـ بولونيا الإيطالية ويفتتح معرض توت عنخ آمون

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

ألقى عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس محاضرة علمية موسعة بمدينة «بولونيا» الإيطالية، على هامش افتتاح معرض المستنسخات الأثرية للفرعون الذهبي «توت عنخ آمون»، وسط إقبال جماهيري حاشد وشغف كبير بالحضارة المصرية القديمة.

الدكتور زاهي حواس

وشهدت المحاضرة حضوراً استثنائياً، حيث أُعلنت القاعة «كاملة العدد» (Sold Out) فور إتاحة حجز التذاكر، باكتشاف وسعة بلغت 500 شخص من أستاذة الجامعات والباحثين وعشاق الآثار المصرية في إيطاليا.


وخلال المحاضرة، استعرض الدكتور زاهي حواس أحدث الاكتشافات الأثرية التي شهدتها مصر مؤخراً، مستعرضاً الأسرار الجديدة التي تم الكشف عنها في المناطق الأثرية المختلفة. كما حرص حواس على توجيه رسالة للعالم أجمع تأكيداً على ما تتمتع به مصر من أمن وأمان، داعياً الشعب الإيطالي والجمهور الأوروبي لزيارة مصر والاستمتاع بمعالمها الحضارية والتاريخية الفريدة.

وعقب انتهاء المحاضرة، افتتح «حواس» معرض المستنسخات الأثرية رسمياً، واستمر لمدة ثلاث ساعات متواصلة في توقيع الطبعة الإيطالية من كتابه الشهير «الرجل ذو القبعة» (The Man with the Hat) لرواد المعرض والحضور.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور زاهي حواس أنه اتفق مع الشركة المنظمة للمعرض على ضرورة الحصول على موافقة رسمية من المجلس الأعلى للآثار لضمان عرض الآثار المقلدة طبق الأصل وفقاً للمعايير القانونية والشروط الرسمية.

وأوضح حواس أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً للشرعيات والقوانين المنظمة لصناعة وعرض المستنسخات الأثرية، وهو القانون الذي كان قد تقدم به بنفسه إلى مجلس الشعب المصري عام 2010 لحماية التراث والملكية الفكرية للآثار المصرية. كما خاطب «حواس» المنظمين الألمان عبر البريد الإلكتروني للتأكيد على ضرورة استيفاء واستخراج التراخيص اللازمة وفقاً لهذا القانون.

زاهي حواس الدكتور زاهي حواس آثار كشف أثري حواس

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