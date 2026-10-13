باحث: لا توجد هدنة فعلية بين روسيا وأوكرانيا رغم المقترحات الأمريكية

قال محمود الأفندي، الكاتب والباحث السياسي، إن الحديث عن هدنة بين روسيا وأوكرانيا بشأن منشآت الطاقة لا يعكس واقع الميدان، موضحًا أن ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال مقترحًا يحتاج إلى تفاوض واتفاق واضح بين الطرفين لتحديد المنشآت المشمولة بالهدنة.

وأضاف الأفندي، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا لن توقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، معتبرًا أن موسكو تسعى إلى إضعاف القدرات الأوكرانية وشل البنية التحتية، خاصة في ظل تراجع قدرات الدفاع الجوي الأوكراني، بحسب تقديره.

وفيما يتعلق بالانتخابات الأوكرانية، أشار إلى أن روسيا ترى إمكانية إجرائها خلال يوم واحد من وقف الضربات، بينما يعتبر أن المطالبة بهدنة تمتد 60 يومًا قد تمنح كييف فرصة لإعادة ترتيب صفوفها، وفقًا لرؤيته.