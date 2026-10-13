بعد خسارة القمة.. عضو بمجلس إدارة الزمالك يطالب برحيل معتمد جمال

كشف الإعلامي محمد طارق أضا أن أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك طالب برحيل معتمد جمال عن تدريب الفريق، وذلك عقب الخسارة أمام الأاهلي بهدفين دون مقابل خلال قمة مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «في أعضاء في مجلس إدارة الزمالك في مقصورة ستاد القاهرة وجهوا اللوم لمعتمد جمال على نتيجة اللقاء، وبعض أعضاء مجلس الإدارة قالوا إن معتمد جمال لا يجيد إدارة المباريات الكبرى».

وأضاف أضا أن هذا الكلام من بعض أعضاء مجلس إدارة النادي وصل إلى معتمد جمال، وهو ما أحزن المدير الفني للزمالك.

وتابع أضا قائلًا: «هناك شخص لن أذكره باسمه من مجلس الإدارة طالب برحيل الجهاز الفني للفريق بعد الخسارة أمام الأهلي».

وتساءل أضا قائلًا: «ماذا قدم مجلس إدارة الزمالك للفريق كي يستطيع المنافسة على البطولات هذا الموسم؟ هل نجح في فك القيد للفريق والتعاقد مع صفقات وإقامة فترة إعداد جيدة للفريق قبل الموسم؟».