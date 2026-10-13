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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

السعيد غنيم: الرئيس السيسي حوّل حلم تنمية سيناء إلى واقع ملموس

السعيد غنيم
السعيد غنيم
ماجدة بدوى

أكد النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن شبه جزيرة سيناء شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة تنموية شاملة وغير مسبوقة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية نجحت في تحويل حلم تنمية سيناء وتعميرها إلى واقع ملموس، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى امتدت إلى مختلف القطاعات، بما يعكس رؤية استراتيجية تستهدف تحويل سيناء إلى مركز للتنمية والاستثمار والإنتاج.

وأوضح غنيم ، أن ما تحقق على أرض سيناء خلال السنوات الماضية يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية، وفي مقدمتها إنشاء أنفاق قناة السويس التي ربطت سيناء بوادي النيل، وتنفيذ شبكات الطرق والمحاور الجديدة، وإقامة التجمعات التنموية والمجتمعات العمرانية، فضلًا عن مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، ومحطات تحلية ومعالجة المياه، وتطوير البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمرافق.

وأضاف رئيس حزب المؤتمر، أن جهود التنمية شملت أيضًا إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية، وتطوير المنشآت التعليمية والصحية، وتنفيذ مشروعات الإسكان وتوفير الخدمات لأهالي سيناء، إلى جانب مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، الذي يستهدف تعزيز المقومات السياحية والثقافية والدينية للمنطقة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل.

وأشار غنيم، إلى أن الرئيس السيسي نجح في تغيير مفهوم التعامل مع سيناء، لتصبح التنمية الشاملة والتعمير والاستثمار جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة للحفاظ على أمنها القومي، مؤكدًا أن تنمية سيناء لا تقتصر على إقامة المشروعات، وإنما تستهدف بناء مجتمعات متكاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز ارتباط سيناء بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد رئيس حزب المؤتمر ، أن سيناء تمثل عمقًا استراتيجيًا للأمن القومي المصري، وأن مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتوفير فرص العمل لأبناء سيناء، تمثل أولويات مهمة لاستكمال مسيرة التعمير، مشددًا على أن التنمية الحقيقية هي الضمانة الأساسية لترسيخ الاستقرار وصناعة مستقبل أفضل لأبناء أرض الفيروز.

السعيد غنيم حزب المؤتمر الهيئة البرلمانية سيناء

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