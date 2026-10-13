حمامات موسى على خريطة الاستثمار.. جنوب سيناء تتحرك لتنمية كنز الطور السياحي

بحث اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، سبل توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مصر سيناء للسياحة، لتنمية منطقة حمامات موسى بمدينة طور سيناء، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الطبيعية والتاريخية، بما يسهم في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة، ويدعم فرص الاستثمار والتنمية المستدامة بالمحافظة.

ويأتي التحرك في ضوء ما تتمتع به حمامات موسى من مقومات طبيعية وتاريخية متميزة، في مقدمتها الينابيع المائية التي ارتبطت باستخدامات علاجية واستشفائية، إلى جانب القيمة التاريخية والدينية للموقع، بما يجعله أحد المقومات الواعدة لتنمية السياحة العلاجية والاستشفائية بجنوب سيناء، حال ثبوت ملاءمة المياه لهذه الاستخدامات وفقًا للنتائج العلمية المعتمدة.

وتستهدف خطوات التعاون إجراء تحاليل فنية ومعملية دقيقة لمياه حمامات موسى، من خلال جهات ومعامل معتمدة، لتحديد خصائصها الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، والتحقق من طبيعتها ومدى توافر خصائص علاجية بها، تمهيدًا لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية متكاملة تحدد أفضل سبل استغلال الموقع سياحيًا، وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية والقوانين المنظمة.

وأبدت شركة مصر سيناء للسياحة استعدادها للتعاون مع محافظة جنوب سيناء، من خلال توفير الخبرات والإمكانات اللازمة لإجراء التحاليل المطلوبة، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية التي تحدد فرص الاستثمار المناسبة وآليات تنمية الموقع، بما يتوافق مع طبيعته وإمكاناته.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود محافظة جنوب سيناء لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية والسياحية، وتنويع المنتج السياحي، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص تنموية لأبناء المحافظة، مع الالتزام بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وضمان استدامتها.

ومن المقرر أن تمثل نتائج التحاليل والدراسات الأساس العلمي لتقييم فرص استغلال حمامات موسى في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية، ووضع تصور متكامل لتطوير الموقع، بما يحقق الاستفادة المثلى من مقوماته الطبيعية والتاريخية، ويعزز مكانة مدينة طور سيناء على خريطة السياحة بجنوب سيناء.

ويهدف بروتوكول التعاون المرتقب بين محافظة جنوب سيناء وشركة مصر سيناء للسياحة إلى تنظيم أوجه التعاون بين الطرفين، وتحديد الخطوات الفنية والدراسية اللازمة لتنمية الموقع، تمهيدًا لبحث فرص استثماره سياحيًا بصورة مستدامة، بما يحقق المصلحة العامة ويعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي منه.