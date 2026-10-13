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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم جنوب سيناء تكرّم معلمات الاقتصاد المنزلي المتفوقات جمهوريًا

مدير مديرية التربية والتعليم تتابع مدارس أبورديس
مدير مديرية التربية والتعليم تتابع مدارس أبورديس
ايمن محمد

تابعت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، سير العملية التعليمية بمدرسة أبو رديس الإعدادية، التابعة لإدارة أبو رديس التعليمية، كما شهدت حفل تكريم معلمات الاقتصاد المنزلي الحاصلات على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، تقديرًا لتميزهن وتفوقهن في المسابقات المتخصصة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن تكثيف المتابعات الميدانية والوقوف على انتظام سير العمل بالمدارس في مختلف مدن المحافظة.

وتفقدت مدير المديرية عددًا من الفصول الدراسية والمعامل والمكتبة وقاعات الأنشطة بالمدرسة؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية ومتابعة مستوى الانضباط والنظافة العامة، وذلك بحضور كمال عبد الرحيم، مدير إدارة أبو رديس التعليمية، وعزة صبحي، مديرة المدرسة، وهدى محمد، وكيلة المدرسة.

وعلى هامش الزيارة، شهدت الدكتورة وفاء رضا حفل تكريم معلمات الاقتصاد المنزلي المتميزات، بحضور غادة حسن، موجه عام الاقتصاد المنزلي بالمديرية، كما قدّم طلاب المدرسة عددًا من الفقرات الغنائية وفقرات الإلقاء، في إطار فعاليات الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تحت إشراف عبد الحكم عشعوش.

وشمل التكريم إيمان الشحات، موجه الاقتصاد المنزلي بإدارة أبو رديس التعليمية، وأزهار حسين، وفاطمة مرسي؛ تقديرًا لتميزهن وحصولهن على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات الاقتصاد المنزلي.

وأشادت مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء بمستوى الانضباط داخل المدرسة، وبالنظافة العامة، مؤكدة ضرورة مواصلة العمل والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي والأنشطة المدرسية، وحثّت إدارة المدرسة وجميع العاملين بها على بذل مزيد من الجهد لتحقيق مراكز متقدمة، والارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي، وتنمية مواهب الطلاب وقدراتهم في مختلف .

جنوب سيناء تعليم تتابع أبورديس تكريم

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