قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
رئيس الوزراء يعلن عن موعد قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حال استخدام الأسرى دروعًا بشرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

​انتهاء المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية في تعليم جنوب سيناء

مقابلات الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم
مقابلات الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم
ايمن محمد

​أنهت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية.

 وشملت المقابلات "تسكين" وتجديد لـ وظائف مدير ووكيل مدرسة رسمي، لغات، ومتميزة لغات.
​أجرت المقابلات لجنةٌ برئاسة  عصام الدين رجب، مدير التعليم العام ونقيب المعلمين، وعضوية كل من:  ماجدة السعيد نوار مديرة إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات، و يونان فرج الله عطية مدير الموارد البشرية و وجيه حسين أحمد مدير إدارة قياس الجودة. 


​في سياق متصل، أعلنت المديرية عن موعد جديد لإجراء المقابلات للمتقدمين الذين تخلفوا عن الحضور في الموعد المعلن سابقًا، وذلك يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.


المقابلات ستكون للوظائف الإشرافية التالية: مدير ووكيل إدارة تعليمية، موجه عام، موجه أول، موجه ثانوي، موجه إعدادي، موجه ابتدائي، ووكيل ومدير مدرسة رسمي ورسمي لغات

جنوب سيناء تعليم المديرية الوظائف الإشرافية انتهاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

ترشيحاتنا

حفل زفاف مريم عزت

بإطلالة تشبه الأميرات.. مريم عزت تحتفل بزفافها على المهندس مينا عماد

الحزام الناري

مرض فيروسي يصيب الأعصاب والجلد.. أسباب وأعراض الحزام الناري

عجوة بالبيض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العجوة بالبيض؟

بالصور

كيف تحقق الأمهات التوازن بين العمل ومتابعة الأبناء دراسيا؟.. بدون الشعور بالإنهاك

كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟

10 خطوات ذكية تساعد الأمهات في تجهيز الأطفال للعام الدراسي الجديد

نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي
نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي
نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي

البرنامج الكامل لمهرجان هي الفنون She Arts يكشف عن عروض مميزة وأنشطة متنوعة

عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي

الشرقية.. منع الصيد الجائر بالكهرباء بالمجاري المائية ومصايد الأسماك

صيد
صيد
صيد

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد