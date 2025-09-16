​انتهاء المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية في تعليم جنوب سيناء

​أنهت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية.

وشملت المقابلات "تسكين" وتجديد لـ وظائف مدير ووكيل مدرسة رسمي، لغات، ومتميزة لغات.

​أجرت المقابلات لجنةٌ برئاسة عصام الدين رجب، مدير التعليم العام ونقيب المعلمين، وعضوية كل من: ماجدة السعيد نوار مديرة إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات، و يونان فرج الله عطية مدير الموارد البشرية و وجيه حسين أحمد مدير إدارة قياس الجودة.



​في سياق متصل، أعلنت المديرية عن موعد جديد لإجراء المقابلات للمتقدمين الذين تخلفوا عن الحضور في الموعد المعلن سابقًا، وذلك يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.



​المقابلات ستكون للوظائف الإشرافية التالية: مدير ووكيل إدارة تعليمية، موجه عام، موجه أول، موجه ثانوي، موجه إعدادي، موجه ابتدائي، ووكيل ومدير مدرسة رسمي ورسمي لغات