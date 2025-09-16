​انتهاء المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية في تعليم جنوب سيناء

أنهت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية.
وشملت المقابلات "تسكين" وتجديد لـ وظائف مدير ووكيل مدرسة رسمي، لغات، ومتميزة لغات.
أجرت المقابلات لجنةٌ برئاسة عصام الدين رجب، مدير التعليم العام ونقيب المعلمين، وعضوية كل من: ماجدة السعيد نوار مديرة إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات، و يونان فرج الله عطية مدير الموارد البشرية و وجيه حسين أحمد مدير إدارة قياس الجودة.
في سياق متصل، أعلنت المديرية عن موعد جديد لإجراء المقابلات للمتقدمين الذين تخلفوا عن الحضور في الموعد المعلن سابقًا، وذلك يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
المقابلات ستكون للوظائف الإشرافية التالية: مدير ووكيل إدارة تعليمية، موجه عام، موجه أول، موجه ثانوي، موجه إعدادي، موجه ابتدائي، ووكيل ومدير مدرسة رسمي ورسمي لغات