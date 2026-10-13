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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة بشأن التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية بالجيزة

حسام المندوه، عضو مجلس النواب
حسام المندوه، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاحتياج المتزايد إلى المعاهد الأزهرية بمحافظة الجيزة، مطالبًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء معهد كفر طهرمس الأزهري بمنطقة بولاق الدكرور، وتحديد جدول زمني واضح للتنفيذ، وإزالة أي معوقات تحول دون بدء المشروع.

وشدد  النائب على ضرورة التنسيق بين الحكومة، والأزهر الشريف، ومحافظة الجيزة، لحسم الإجراءات التنفيذية الخاصة بإنشاء المعهد، في ظل الاحتياج المتزايد إلى أماكن تعليمية تستوعب الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الأزهري، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وأوضح حسام المندوه، أنه بلغ عدد سكان الجيزة نحو 9.9 ملايين نسمة في يوليو 2026، فيما سجل عدد الطلاب بالتعليم الأزهري نحو 240.8 ألف طالب خلال العام الدراسي 2023/2024، وفق البيانات المشار إليها في الطلب.

توضيح الموقف التنفيذي لإنشاء معهد كفر طهرمس

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح الموقف التنفيذي والإجرائي الحالي لإنشاء معهد كفر طهرمس، وبيان ما تم اتخاذه بشأن توفير وتخصيص الأرض اللازمة، والكشف عن أي معوقات تعطل استكمال الإجراءات، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والجدول الزمني المقترح لإنجاز المشروع.

وطالب حسام المندوه، بإجراء حصر شامل للاحتياجات الفعلية من المعاهد الأزهرية في بولاق الدكرور والمناطق المحيطة، ومراجعة مدى كفاية الطاقة الاستيعابية للمعاهد القائمة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية وضع خطة واضحة للتوسع في إنشاء معاهد جديدة بمحافظة الجيزة وفقًا للكثافات السكانية وأعداد الطلاب.

حسام المندوه الحسيني لجنة التعليم مجلس النواب كفر طهرمس المعاهد الأزهرية

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