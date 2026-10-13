قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تدمير غزة.. مسئول إسرائيلي يستغيث لمواجهة غزو الفئران وإغلاق رياض أطفال
القبض على سائق ميكروباص تشاجر مع راكب بالإسكندرية
في مشهد مهيب.. أهالي البحيرة يودّعون مضيفة الطيران عزة رمزي
ارتفاع طفيف.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 في البنوك
مسئولون إيرانيون يهددون بإغراق السفن الأمريكية إذا جدد ترامب حربه عليهم
مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 1000 جنيه للزواج والطلاق و5000 عند الزواج بأخرى
تعديل تشريعي لضبط معايير تكليف الأطباء.. ومهلة لوزارة الصحة حتى 15 نوفمبر لحصر الدرجات الشاغرة
فرصة للشراء .. إلى أين وصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء؟
غضب إسرائيلي بسبب الدقيقة 73 في مباراة الأهلي والزمالك| ماذا حدث؟
القبض على شخص تعدى على ابنه بالضرب في الجيزة
خبير اقتصادي: الرئيس السيسي التقى قيادات 60% من سكان الكوكب خلال 40 يومًا
الحكومة تمد فترة تقنين الأراضي المملوكة للدولة.. اعرف الموعد النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير سياسي: ترامب يجمع بين التهديد العسكري والضغوط الاقتصادية والمسارات الدبلوماسية لتحقيق أهداف واشنطن

ترامب
ترامب
البهى عمرو

قال الدكتور خالد شنيكات، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبع نهجًا يجمع بين التهديد باستخدام القوة العسكرية، والضغوط الاقتصادية، والتحركات الدبلوماسية، إلى جانب عقد الصفقات، ما يجعل من الصعب حصر سياسته الخارجية في مسار واحد.

وأوضح شنيكات، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب يسعى إلى تحقيق الأهداف الأمريكية كاملة في التعامل مع إيران دون تقديم تنازلات، مشيرًا إلى توظيف القوة العسكرية والحصار الاقتصادي بالتوازي مع تكثيف الوساطات الدبلوماسية، مرجحًا احتمال تجنب التصعيد العسكري مؤقتًا، مع بقاء خيار القوة مطروحًا إذا اقتضت الحاجة.

وأشار إلى أن إيران بدأت البحث عن بدائل لمواجهة الحصار الأمريكي، من بينها تعزيز اعتمادها على التجارة عبر بحر قزوين، في ظل القيود المفروضة على تحركاتها التجارية في الخليج العربي والمياه المحيطة بها.

إيران ترامب الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء توضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل.. هل حلال أم حرام؟

مجلس النواب

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

انحسار مياه البحر

انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

مباراة القمة

ماهر غريب: لو لجنة التحكيم منفذتش طلبات الزمالك هيكون فيه تصعيد

حسام حسن ومرتضي منصور

من أخطأ سيحاسب.. مرتضى منصور يستقبل حسام حسن في منزله

ترشيحاتنا

الزمالك

بعد الفوز على الزمالك.. الإجهاد يهدد الأهلي قبل موقعة بيراميدز

شوبير

شوبير عن أزمة الزمالك بعد القمة: هل الصوت والمخرج هما اللي خسروك؟

وائل جمعة

وائل جمعة يعيد أمجاد جوزيه في الأهلي.. وسر خاص وراء الفوز بالقمة

بالصور

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ريم البارودى تخطف الأنظار فى شوارع باريس.. شاهد

ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس

من كان إلى القاهرة السينمائي.. «الفراولة» ورحلة السينما التي تحمل صوت النساء المغربيات

الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد