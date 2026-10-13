في مشهد مهيب.. أهالي البحيرة يودّعون مضيفة الطيران عزة رمزي

شيع أهالي منطقة العطف بمحافظة البحيرة جثمان مضيفة الطيران عزة رمزي إلى مثواها الأخير، وسط أجواء من الحزن والأسى، وفي مشهد مهيب شهد حضور الأهالي وأفراد أسرتها لتوديعها.

وسادت حالة من الحزن خلال مراسم تشييع الجثمان، فيما انهارت أسرة الفقيدة في مشاهد مؤثرة عكست حجم الحزن على فراقها .

مضيفة الطيران

كانت عزة رمزي تعمل مضيفة طيران بشركة في السعودية، وتنتمي إلى منطقة العطف بمدينة المحمودية في محافظة البحيرة، قبل أن تتعرض للإصابة خلال الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتفارق الحياة متأثرة بإصابتها.

