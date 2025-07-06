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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادي كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع محمد أوناجم

الاسماعيلي
الاسماعيلي
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن صفقة نادي كهرباء الإسماعيلية الجديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"نادي كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع محمد أوناجم ".

وحرص الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال تواجده بنادي كهرباء الإسماعيلية، على استقبال ومصافحة الجهاز الفني وفريق كرة القدم الأول بالنادي بقيادة الكابتن ياسر الكناني المدير الفني للفريق والجهاز المعاون معه.

واستمع وزير الكهرباء خلال لقائه مع الجهاز والفريق، لشرح توضيحي من المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء ورئيس نادي كهرباء الإسماعيلية عن موقف الفريق في دوري المحترفين وما يتم بذله من مجهودات مضنية للتأهل لدورى الأضواء والشهرة للمرة الأولى في تاريخ القطاع ونادي كهرباء الإسماعيلية لما تمثله الرياضة من أهمية كبرى.

وأشاد "أبو وردة" بالدعم والمساندة المستمرة من قبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وحرصه على ظهور الفريق الأول بشكل متميز مما يعزز المنافسة ويخلق حالة إيجابية لدي الجهاز واللاعبين مع حثهم على ضرورة الصعود للدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.

وفي نهاية اللقاء قام وزير الكهرباء، بالتقاط صور تذكارية مع الجهاز الفني واللاعبين وأعضاء مجلس إدارة النادي الذين نجحوا بالتنسيق مع العلاقات العامة بالشركة في تنظيم حفل إفطار يليق بزيارة وزير الكهرباء وقيادات الوزارة والحضور من الصحفيين والإعلاميين.

نادي الكهرباء الدردير وزير الكهرباء

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