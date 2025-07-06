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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هويسن يعتذر لجماهير ناديه بعد الإيقاف في مباراة دورتموند بكأس العالم للأندية

هويسن
هويسن
منار نور

قدّم اللاعب هويسن رسالة اعتذار لجماهير ناديه عقب غيابه عن مواجهة بوروسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو الجاري.

 وكتب هويسن عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»:"مباراة رائعة من الفريق. أعتذر عن الغياب، ولعدم قدرتي على مساعدة الفريق في هذا التحدي."


تلقى فريق بايرن ميونخ الألماني ضربة موجعة بعد تعرض نجمه الشاب جمال موسيالا لإصابة بالغة خلال مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان، مساء السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.


 

هويسن الولايات المتحدة كاس العالم للاندية

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