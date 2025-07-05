إصابة مروعة لجمال موسيالا أمام باريس سان جيرمان ترجّح غيابه لفترة طويلة

تعرّض النجم الألماني جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونخ، لإصابة خطيرة خلال مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام حاليًا بالولايات المتحدة.

وخلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، دخل موسيالا في كرة مشتركة عنيفة مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس سان جيرمان، ما أسفر عن سقوطه أرضًا بشكل مفزع وسط أنين من الألم، دفع الطاقم الطبي للتدخل على الفور.

وبحسب المشاهد الأولية، رجّح الطاقم الطبي أن الإصابة عبارة عن كسر مضاعف في الكاحل، وهو ما قد يبعد موسيالا عن الملاعب لفترة طويلة، مع توقعات مبدئية بغيابه لما لا يقل عن 3 إلى 4 أشهر لحين التأكد من التشخيص النهائي بعد الفحوصات الطبية.

وخرج اللاعب محمولاً على نقالة وسط حالة من الصدمة في صفوف الفريق البافاري، الذي خسر أحد أبرز عناصره الفنية في توقيت بالغ الأهمية.