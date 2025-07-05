ضربة موجعة لـ بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان

تلقى فريق بايرن ميونخ الألماني ضربة موجعة بعد تعرض نجمه الشاب جمال موسيالا لإصابة بالغة خلال مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان، مساء السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن موسيالا تعرض لإصابة قوية في كاحل القدم، يرجح أن تكون كسرا مضاعفا، ما قد يبعده عن الملاعب عدة أشهر، وبانتظار نتائج الفحوصات النهائية.

وشهدت المباراة لقطة مؤثرة، حيث دخل جيانلويجي دوناروما حارس باريس في نوبة بكاء عقب تدخله الذي تسبب في إصابة موسيالا.

وعلى صعيد اللقاء، حسم باريس سان جيرمان التأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على بايرن ميونخ 2-0، حيث ألغى الحكم هدفا لبايرن سجله دايوت أوباميكانو في الدقيقة 45+2 بداعي التسلل، قبل أن يسجل ديزيريه دوي الهدف الأول في الدقيقة 78، ثم أضاف عثمان ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 90+5.

المباراة شهدت أيضا حالتي طرد، حيث غادر كل من ويليام باتشو ولوكاس هيرنانديز الملعب بالبطاقة الحمراء في الدقيقتين 82 و90+2 على التوالي.

وكان باريس قد تأهل إلى ربع النهائي بعد فوز ساحق على إنتر ميامي الأمريكي برباعية نظيفة، بينما وصل بايرن إلى الدور نفسه بتفوقه على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2.