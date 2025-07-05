مهاجم بيراميدز يرحل إلى الدوري الكويتي

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن رحيل مهاجم الفريق فى الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ“صدى البلد”، أن مروان حمدي اقترب من الرحيل في الفترة الحالية.

واختتم المصدر، مشيرا إلى أن العربي الكويتي قدم عرضا لضم مروان حمدي على سبيل الإعارة، وإدارة نادي بيراميدز وافقت على رحيله للدوري الكويتي.

كاف يوجه صدمة مدوية لـ بيراميدز ويزف بشرى لـ الأهلي.. تفاصيل

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، صدمة مدوية لفريق بيراميدز، اليوم السبت، رغم تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للنسخة الماضية.

ووفقًا لموقع البطولة المغربي، فإن الكاف قرر إعفاء 5 أندية من الدور التمهيدي، وهم “الأهلي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي، نهضة بركان المغربي، سيمبا التنزاني”.

وأضاف: “ورغم تتويجه بالنسخة الماضية من المسابقة؛ لم يشفع لبيراميدز المصري لقبه القاري من بدء المشوار في الدور التمهيدي، حيث لم يتمكن من دخول قائمة الخمس الأوائل، ما يؤكد أهمية الاستمرارية في المشاركات القارية لتحقيق أفضلية تصنيفية مستقبلاً”.

بيراميدز يفوز بدوري أبطال إفريقيا

يُذكر أن فريق بيراميدز قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.