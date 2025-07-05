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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاف يوجه صدمة مدوية لـ بيراميدز ويزف بشرى سارة لـ الأهلي.. تفاصيل

كاف
كاف
القسم الرياضي

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم السبت، صدمة مدوية لفريق بيراميدز، رغم تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية.

ووفقًا لموقع البطولة المغربي فإن الكاف قرر إعفاء 5 أندية من الدور التمهيدي وهم الأهلي، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب أفريقي، إلى جانب نهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني.

وأضاف: “ورغم تتويجه بالنسخة الماضية من المسابقة، لم يشفع لبيراميدز المصري لقبه القاري من بدء المشوار في الدور التمهيدي، حيث لم يتمكن من دخول قائمة الخمسة الأوائل، ما يؤكد أهمية الاستمرارية في المشاركات القارية لتحقيق أفضلية تصنيفية مستقبلاً”.

بيراميدز يفوز بدوري أبطال إفريقيا

يُذكر أن فريق بيراميدز قد حقق لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا كاف الاتحاد الإفريقي الأهلي

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