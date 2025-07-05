الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز.. والدباغ أول صفقات السماوي

وافق نادي بيراميدز على انتقال لاعب الوسط محمود صابر إلى صفوف الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل سعي القلعة البيضاء لتعويض رحيل عبد الله السعيد، الذي انتهى عقده رسميًا مع الفريق.

وكشف مصدر خاص لـ"صدى البلد" أن دارت اتصالات مكثفة بين مسؤولي نادي الزمالك وبيراميدز خلال الأيام الماضية، تم خلالها التوصل لاتفاق مبدئي، على أن تُستكمل المفاوضات خلال الأيام القادمة لحسم الجوانب المالية للصفقة.

ويعد محمود صابر (24 عامًا) من اللاعبين الواعدين في مركز صانع الألعاب، وسبق له اللعب مع سموحة وزد على سبيل الإعارة، كما انضم إلى المنتخب المصري الأول تحت قيادة حسام حسن.

وفي سياق آخر، أتم نادي بيراميدز أولى صفقاته الصيفية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026، في إطار خطة النادي لتعزيز صفوفه بعد التتويج التاريخي بلقب دوري أبطال أفريقيا، والمضي قدمًا في مشروعه للمنافسة على الألقاب محليًا وقاريًا.

أن بيراميدز حسم التعاقد مع المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب شارلروا البلجيكي، بعد متابعة دقيقة لمستواه خلال فترة إعارته إلى نادي أبردين الاسكتلندي، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفًا في الموسم الماضي.

وجاء التعاقد مع الدباغ لتدعيم الخط الهجومي للفريق، بناءً على توصيات فنية، وسط رغبة من الجهاز الفني في دعم الخطوط الأمامية بصفقات مميزة.