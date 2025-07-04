بيراميدز يتلقى عرضًا إماراتيًا بقيمة 4 ملايين دولار لضم إبراهيم عادل

تلقى نادي بيراميدز عرضًا رسميًا من أحد أندية دوري المحترفين الإماراتي لضم جناحه الدولي إبراهيم عادل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية خارجية، وانفتاح إدارة النادي السماوي على مناقشة العروض المقدمة له.

وبحسب مصادر مطلعة داخل النادي، فإن العرض الإماراتي بلغت قيمته 4 ملايين دولار، وهو ما يعد حتى الآن العرض المالي الأكبر المطروح على طاولة بيراميدز لشراء اللاعب، الذي يحظى باهتمام من أندية خارجية عدة، بالنظر إلى ما قدمه من أداء مميز في المواسم الأخيرة محليًا وقاريًا.

وفي سياق متصل، أبدى نادي لوجانو السويسري اهتمامه بالتعاقد مع إبراهيم عادل، وطلب عقد جلسة عبر تقنية "زووم" مع مسؤولي بيراميدز، لفتح باب التفاوض ومناقشة شروط الصفقة بشكل مبدئي.

وأكد المصدر أن النادي السويسري لم يرسل عرضًا رسميًا حتى الآن، حيث يعتزم تحديد قيمة الصفقة بعد انتهاء جلسة التفاوض المرتقبة.

وأوضح المصدر أن إدارة بيراميدز لم تحدد بعد المقابل المالي النهائي المطلوب للاستغناء عن اللاعب، حيث سيتم أولاً تقييم جدية العرض السويسري ومقارنته بالعرض الإماراتي، ثم اتخاذ القرار المناسب بناءً على المردود المالي والفني.

ويُعد إبراهيم عادل من أبرز المواهب في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وهو عنصر دائم التواجد في المنتخب الوطني، ما يجعله هدفًا لعدد من الأندية الباحثة عن صفقات هجومية مؤثرة.

ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم مصير اللاعب، سواء بالاستمرار مع بيراميدز أو خوض تجربة جديدة في الخليج أو أوروبا.