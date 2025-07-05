تشكيل مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية

أعلن الجهازان الفنيان لناديي ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار ربع نهائي كأس العالم للأندية.
تشكيل ريال مدريد
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: فران جارسيا – دين هويسن – أنطونيو روديجر – ترينت ألكسندر أرنولد
الوسط: جود بيلينجهام – أوريلين تشواميني – فيدي فالفيردي.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – جونزالو جارسيا – أردا جولر
تشكيل بوروسيا دورتموند
حراسة المرمى: كوبل
الدفاع: سولي. أنتون، بن سبعيني
الوسط: ريرسون، جروب، براندت، سابيتزر، سيفنسون
الهجوم: جيراسي، أديمي
وسيلتقي الفائز بهذه المباراة، مع باريس سان جيرمان، الذي تغلب على بايرن ميونخ، بهدفين دون رد، في وقت سابق من اليوم.