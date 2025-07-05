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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تفوز على تونس وتتصدر الدور التمهيدي بالبطولة العربية لسيدات السلة

منتخب مصر لكرة السلة للسيدات
منتخب مصر لكرة السلة للسيدات
كريم عاطف

حقق منتخب مصر لكرة السلة للسيدات، الفوز على نظيره منتخب تونس، بنتيجة 80/ 55 في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور التمهيدي، بالبطولة العربية لكرة السلة للسيدات، المقامة خلال الفترة من 1 إلى 8 يوليو الجاري على صالة 3 بستاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة كل من مصر، تونس، الجزائر، الأردن.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

9/6

34/16

53/35

80/55

وبذلك يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الجزائر في الجولة الأولى بنتيجة 89/54، ثم الفوز على الأردن في الجولة الثانية بنتيجة 85/54، وأخيرًا الفوز على تونس في المباراة الثالثة بنتيجة  80/55.

‏وتقام البطولة بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة، حيث يواجه كل منتخب الثلاث منتخبات الأخرى، لترتيب مراكز المنتخبات.

يلتقي المنتخب صاحب المركز الأول مع المنتخب صاحب المركز الرابع، ويلعب المنتخب صاحب المركز الثاني مع المنتخب صاحب المركز الثالث في الدور نصف النهائي، لتحديد طرفي مباراة تحديد المركز الثالث ومباراة النهائي.

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