تأجيل انطلاق دوري القسم الثاني (ب) إلى أول سبتمبر

وافق مجلس الإدارة على توصية الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات بتأجيل انطلاق مباريات القسم الثاني (ب) ليبدأ الموسم اعتبارا من ١سبتمبر بدلاً من الموعد المحدد سلفًا .



ويأتي هذا القرار استجابةً للمطلب الجماعي للأندية المشاركة، وحرصًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد خلال شهر أغسطس، وعدم توفر الإضاءة الليلية بالملاعب بما لا يسمح بإقامة المباريات في أجواء مناسبة وآمنة.



كما تقرر بدء مباريات مسابقة القسم الثاني (أ) في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس .



ويؤكد الاتحاد التزامه الكامل بتوفير أفضل الظروف لإقامة مسابقاته بما يحقق مصلحة جميع الأندية و يضمن سلامة عناصر اللعبة.

