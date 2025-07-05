اتحاد الجزائر يتوج بكأس الجزائر للمرة التاسعة بعد فوزه على شباب بلوزداد

انتزع نادي اتحاد الجزائر لقب كأس الجزائر لكرة القدم من غريمه التقليدي شباب بلوزداد، بعد فوزه عليه بثنائية نظيفة في نهائي مثير احتضنه ملعب "نيلسون مانديلا" بالعاصمة الجزائرية، مساء السبت، بحضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وعدد من كبار مسؤولي الدولة.

وحسم أبناء "سوسطارة" المواجهة مبكرًا، بعدما نجحوا في تسجيل هدفين في أول ربع ساعة من اللقاء، عن طريق رياض بن عياد في الدقيقة التاسعة، وأحمد خالدي في الدقيقة الثالثة عشرة، ليضع الفريق الأحمر والأسود يده على الكأس منذ البداية وسط أداء هجومي مميز وتنظيم دفاعي صلب.

ويعد هذا التتويج هو التاسع في تاريخ اتحاد الجزائر بمسابقة الكأس، بعد أن نال اللقب في أعوام: 1981، 1982، 1988، 1997، 1999، 2001، 2003، و2013، ليعادل بذلك رقم شباب بلوزداد كأكثر الأندية تتويجًا بكأس الجزائر على مر التاريخ.

كما شهد النهائي تجدد الصراع التاريخي بين قطبي العاصمة، حيث التقى الفريقان في نهائي الكأس للمرة السادسة في تاريخهما، ونجح اتحاد الجزائر في حسم اللقب لصالحه للمرة الثالثة، بعد تتويجي 1988 و2003، فيما سبق لشباب بلوزداد التفوق في نهائيات 1969، 1970، و1978.

اللقب الجديد يمنح اتحاد الجزائر دفعة معنوية كبيرة بعد موسم شهد تقلبات على مستوى الأداء والنتائج، ويعيد الفريق إلى منصات التتويج محليًا، وسط احتفالات جماهيرية عارمة عمت شوارع العاصمة.