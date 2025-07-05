مهيب عبد الهادي يعلق على مبارة باريس جيرمان وبايرن ميونخ: ممتعة ورائعة وقوية

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي مباراة باريس جيرمان وبايرن ميونخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:" مباراة ممتعة و رائعة وقوية باريس سان جيرمان ب 9 لاعبين فقط يصعد لقبل النهائي بعد الفوز علي البايرن 2/0 "

وفي إطار أخر، أعلن الجهازان الفنيان لناديي ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار ربع نهائي كأس العالم للأندية.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فران جارسيا – دين هويسن – أنطونيو روديجر – ترينت ألكسندر أرنولد

الوسط: جود بيلينجهام – أوريلين تشواميني – فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – جونزالو جارسيا – أردا جولر

تشكيل بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: كوبل

الدفاع: سولي. أنتون، بن سبعيني

الوسط: ريرسون، جروب، براندت، سابيتزر، سيفنسون

الهجوم: جيراسي، أديمي



وسيلتقي الفائز بهذه المباراة، مع باريس سان جيرمان، الذي تغلب على بايرن ميونخ، بهدفين دون رد، في وقت سابق من اليوم.