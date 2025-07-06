أحمد حسن يكشف عن موعد بدء فترة الإعدادات بنادي الزمالك

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن موعد بدء فترة إعداد نادي الزمالك في الموسم الجديد.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “الزمالك يبدأ فترة الاعداد للموسم الجديد مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية”.

نجح جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، في إنهاء ملف تجديد عقد اللاعب المخضرم عبد الله السعيد لمدة موسمين، في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون جنيه عن كل موسم، وذلك بعد مفاوضات مطولة ومعقدة مع اللاعب.

مفاوضات ناجحة قلّصت المطالب المالية

شهدت الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين المدير الرياضي وعبد الله السعيد، تمكن خلالها إدوارد من إقناع اللاعب بتخفيض مطالبه المالية التي كانت تفوق المبلغ المُتفق عليه في العقد الجديد. وكان السعيد قد اشترط في البداية الحصول على مقابل مادي أكبر، إلا أن الحوار الاحترافي والخطة التي عرضها المدير الرياضي ساعدت على تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.



