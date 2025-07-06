مقابل 20 مليون جنيه سنويًا.. الزمالك يُجدّد عقد عبد الله السعيد لموسمين

نجح جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، في إنهاء ملف تجديد عقد اللاعب المخضرم عبد الله السعيد لمدة موسمين، في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون جنيه عن كل موسم، وذلك بعد مفاوضات مطولة ومعقدة مع اللاعب.





مفاوضات ناجحة قلّصت المطالب المالية

شهدت الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين المدير الرياضي وعبد الله السعيد، تمكن خلالها إدوارد من إقناع اللاعب بتخفيض مطالبه المالية التي كانت تفوق المبلغ المُتفق عليه في العقد الجديد. وكان السعيد قد اشترط في البداية الحصول على مقابل مادي أكبر، إلا أن الحوار الاحترافي والخطة التي عرضها المدير الرياضي ساعدت على تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.



الإدارة الجديدة تسير نحو الاستقرار

يأتي تجديد عقد عبد الله السعيد ضمن سياسة الإدارة الجديدة لنادي الزمالك، التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الفني من خلال الحفاظ على عناصر الخبرة داخل الفريق. وتضع الإدارة في اعتبارها أهمية الالتزام بسقف مالي محدد يضمن التوازن داخل غرفة الملابس ويمنع حدوث فجوات تؤثر على الانسجام بين اللاعبين.

الإعلان الرسمي خلال ساعات

من المقرر أن يُعلَن عن التجديد بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من توقيع العقود واعتمادها من قبل مجلس إدارة النادي. وينتظر جمهور الزمالك الإعلان النهائي، في ظل تقديرهم لقيمة اللاعب الفنية وخبراته الكبيرة في الملاعب المصرية



