أحمد حسن: إدارة الزمالك لن تفسخ عقد أي لاعب راحل من طرف واحد

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن مفاجأة بشأن نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"مصدر.. إدارة الكرة بالزمالك لن تفسخ عقد أي لاعب من الراحلين من طرف واحد منعا للتصعيد في فيفا".

وكان قد تلقى مهاب ياسر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضًا رسميًا من النادي المصري البورسعيدي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل اقترابه من الرحيل عن القلعة البيضاء.

وكان اللاعب قد تلقى في وقت سابق عروضًا من ناديي حرس الحدود وطلائع الجيش، قبل أن يدخل النادي المصري على خط المفاوضات خلال الأيام القليلة الماضية.

ويأتي ذلك في ظل رغبة إدارة الزمالك في الاستغناء عن خدمات مهاب ياسر خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للموسم المقبل.