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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن ينفرد بـ عرض نادي شتوتجارت الألماني للتعاقد مع نجم الأهلي بلال عطية

بلال عطية
بلال عطية
رباب الهواري

ينفرد برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن على قناة dmc، بعرض نادي شتوتجارت الألماني للنادي الأهلي من أجل التعاقد مع موهبة الفريق بلال عطية، صاحب الـ 17 عامًا.

ونشر الكابتن أحمد حسن خطاب النادي الألماني، الذي وصل إلى النادي الأهلي لضم بلال عطية، لـ فترة معايشة من 27 يوليو إلى 2 أغسطس 2025.

ويلعب بلال بفريق مواليد 2008 بالنادي الأهلي؛ إذ يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم مع فريقه وكذلك منتخب مصر.

وتوّج اللاعب صاحب الـ 17 عامًا مع منتخب مصر ببطولة شمال أفريقيا في نوفمبر ومن ثمّ التأهل لكأس أمم أفريقيا للناشئين.

اللاعب الذي يُجيد اللعب بقدمه اليمنى وشارك مع منتخب مصر تحت 17 عامًا في 12 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3.

بلال عطية الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة كورة عالمية

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