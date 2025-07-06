إنجاز تاريخي.. ‎فريدة خليل تحصد ذهبية نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

‎حققت البطلة المصرية فريدة خليل إنجازا تاريخيا جديدا بتتويجها بالميدالية الذهبية في نهائي بطولة كأس العالم للخماسي الحديث لعام 2025، والتي تستضيفها مدينة الإسكندرية على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو الجاري.

‎وواصلت فريدة خليل تألقها اللافت، بعد تصدرها الدور نصف النهائي للمجموعة الأولى، قبل أن تهيمن على منافسات النهائي في جميع الألعاب، وتخطف الذهب عن جدارة واستحقاق وسط كوكبة من أفضل لاعبات العالم.

‎ويعد هذا التتويج استمرارًا لسلسلة الإنجازات التي حققتها البطلة المصرية خلال العام الجاري، بعدما فازت بذهبية وفضية في الجولات السابقة لسلسلة كأس العالم في المجر وبلغاريا، لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز نجمات اللعبة عالميا.

‎إنجاز تاريخي بنكهة مصرية

‎ويعد نهائي الإسكندرية أول نهائي لكأس العالم يقام بنظام اللعبة الجديد المعتمد رسميا عقب أولمبياد باريس 2024، والذي يتضمن رياضة الموانع بديلا للفروسية، لتدخل مصر التاريخ من جديد باحتضانها هذه النسخة الفارقة من البطولة.

‎ويقام نهائي البطولة بمشاركة أفضل 36 لاعبة على مستوى الجولات الثلاث التي سبقت النهائي، حيث استضافت مصر الجولة الأولى، تلتها جولة المجر ثم جولة بلغاريا.

