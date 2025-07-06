خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

كشفت النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني عن فرصة ذهبية للمواطنين تمكنهم من التصالح الفوري في مخالفات المرور خلال 3 أيام فقط من تسجيل المخالفة، مع الحصول على خصم يصل إلى 50% من قيمة الغرامة المقررة، وذلك في خطوة تهدف إلى التسهيل على المواطنين وتشجيعهم على سرعة السداد.

خطوات التصالح الفوري أونلاين عبر موقع النيابة العامة

يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه المبادرة بسهولة عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع النيابة العامة لخدمات المرور https://www.ppo.gov.eg/ppo/r/ppoportal/ppoportal/traffic اختيار "التصالح الفوري" وتحديد نوع المخالفة (رخصة مركبة أو قيادة) إدخال البيانات والضغط على "إجمالي المخالفات" إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف للاطلاع على تفاصيل المخالفات اختيار خدمة "التصالح" واستكمال إجراءات الدفع.

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات

توفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية، خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/3aPtbnW

الاستعلام عن المخالفات برقم السيارة

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال عدة خطوات تتضمن:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW.

- اختر أيقونة الاستعلامات.

- حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

- اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

- اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.

- اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

طرق دفع مخالفات المرور مصر

تتيح الجهات المعنية أكثر من وسيلة إلكترونية تمكن المواطنين من سداد مخالفات المرور بكل سهولة، من بينها:

• بوابة الحكومة المصرية

• موقع النيابة العامة للمرور

• تطبيق وخدمات فوري

• مكاتب البريد

يمكن للمواطنين دفع مخالفات المرور أونلاين برقم اللوحة فقط؟

- ادخل على موقع النيابة العامة لخدمات المرور من هنـــــــــــا، ثم اختيار قسم الاستعلامات.

- قم بتحديد نوع الاستعلام (رخص المركبات أو رخص القيادة)، والضغط على خيار "الاستعلام برقم اللوحة".

- قم بإدخال بيانات اللوحة سواء كانت أرقام فقط أو حروف وأرقام، والضغط على "إجمالي المخالفات.

- ثم اختار خدمة الدفع الإلكتروني وأدخل بيانات البطاقة البنكية (فيزا أو ماستر كارد).

- ثم اضغط تأكيد الدفع واستلام رسالة تأكيد إلكترونية.