خطوات دفع مخالفات المرور 2025

يبحث عدد كبير من المواطنين يوميا عن طريقة دفع مخالفات المرور والحصول على شهادة براءة ذمة، والتي تعد من الوثائق الأساسية لاستكمال إجراءات ترخيص وتجديد السيارات.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

وتتيح الحكومة هذه الخدمة إلكترونيا عبر بوابة الحكومة وموقع نيابة المرور، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

مخالفات المرور

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2025

توفر النيابة العامة من خلال بوابة الحكومة المصرية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها أو تقديم التظلمات، وذلك عبر الرابط التالي:

https://bit.ly/3aPtbnW

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

للاستعلام عن مخالفات سيارتك، اتبع الخطوات التالية:

1.الدخول على موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط أعلاه.

2.اختيار “الاستعلامات”.

3.تحديد نوع الاستعلام: رخص مركبات أو رخص قيادة.

4.اختيار “الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة”.

5.إدخال بيانات اللوحة سواء كانت أرقام فقط أو حروف وأرقام.

6.الضغط على “إجمالي المخالفات” لمعرفة القيمة المستحقة.

طرق دفع مخالفات المرور أونلاين و الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

بعد الاستعلام عن قيمة المخالفات، يمكن سدادها إلكترونيا باتباع الخطوات التالية:

الدخول على خدمات نيابة المرور عبر بوابة الحكومة المصرية.

اختيار خدمة الدفع.

تحديد وسيلة الدفع سواء إلكترونيا أو الدفع عند الاستلام.

كما يتيح الموقع أيضا خدمة تقديم التظلمات على المخالفات ومتابعة حالة الطلبات المقدمة إلكترونيا.

كيفية دفع مخالفات المرور من خلال فوري

تعد خدمة “فوري” من أكثر الوسائل شيوعا لدفع مخالفات المرور، ويتم ذلك من خلال الدخول على موقع النيابة العامة، ثم التوجه إلى خدمات المرور، واختيار وسيلة الدفع المناسبة.

دفع مخالفات المرور من مكاتب البريد برقم اللوحة

توفر مكاتب البريد في جميع المحافظات خدمة سداد مخالفات المرور، حيث يتم تقديم البطاقة الشخصية ورخصة السيارة للموظف المختص، والذي يقوم بالكشف عن المخالفات المسجلة وتحديد قيمتها.

وفي حال عدم وجود مخالفات، يتم سداد قيمة شهادة براءة الذمة.

كما يمكن تقديم تظلم لتخفيض قيمة الرسوم، ويتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم عبر رسالة نصية قصيرة تحتوي على تفاصيل الحالة.