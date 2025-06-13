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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السنة الهجرية إجازة رسمية.. العطلات المتبقيه في عام 2025

موعد إجازة رأس السنة الهجرية
موعد إجازة رأس السنة الهجرية
محمد غالي

يترقب المواطنون موعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1447، والتي تعد من المناسبات الدينية المهمة، حيث يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص على عطلة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة بدء العام الهجري الجديد.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

وبحسب الحسابات الفلكية، من المقرر أن توافق إجازة رأس السنة الهجرية هذا العام يوم الخميس 26 يونيو 2025، وهو الأول من شهر محرم لعام 1447 هجريا. 

وتخلد هذه المناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، والتي تمثل نقطة تحول كبرى في مسار الدعوة الإسلامية، إذ لم تكن مجرد انتقال جغرافي، بل بداية لعصر جديد شهد تأسيس الدولة الإسلامية.

وقد تم اعتماد حدث الهجرة النبوية بداية للتقويم الهجري في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويتكون التقويم الإسلامي من 12 شهرا قمريا، وهي: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة. 

ويعتمد هذا التقويم على دورة القمر، ما يجعله أقصر من السنة الميلادية بنحو 11 يوما.

وتعد رأس السنة الهجرية عطلة رسمية في عدد من الدول العربية والإسلامية، من بينها السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، الجزائر، والمغرب، إلا أن مدة الإجازة تختلف من دولة لأخرى، فبعضها يمنح يوما واحدا، بينما تمتد في دول أخرى إلى يومين أو أكثر في حال صادفت عطلة نهاية الأسبوع.

إجازات شهر يونيو 2025 في مصر

يشهد شهر يونيو 2025 عددا من العطلات الرسمية، حيث يأتي بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة، ويشمل:
الجمعة 13 يونيو: عطلة أسبوعية
السبت 14 يونيو: عطلة أسبوعية
الجمعة 20 يونيو: عطلة أسبوعية
السبت 21 يونيو: عطلة أسبوعية
الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية
الجمعة 27 يونيو: عطلة أسبوعية
السبت 28 يونيو: عطلة أسبوعية
الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025

الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية
الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو
الأربعاء 23 يوليو: عيد الثورة
الخميس 4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف
الإثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

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