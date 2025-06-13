موعد إجازة السنة الهجرية 1447.. اعرف دعاؤها وعبارات التهنئة

تعلن دار الإفتاء المصرية، موعد انتهاء السنة الهجرية الحالية وبداية السنة الهجرية الجديدة يوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الموافق الأربعاء 25 يونيو 2025، وذلك اليوم الذي سيتم فيه استطلاع رؤية هلال شهر المحرم.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

ومن المتوقع أن يكون موعد إجازة رأس السنة الهجرية يوم الخميس 26 يونيو وتعتبر عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في مؤسسات الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

ووفقًا لـ"أجندة العطلات الرسمية" المنشورة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية في مصر، فقد تقرر أن يكون يوم الخميس 26 يونيو 2025 هو موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هـ.

ويشهد شهر يونيو الجاري إجازتين رسميتين مدفوعتي الأجر، تشمل كافة العاملين في الدولة بالقطاعين العام والخاص، وهما:

الخميس 26 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية.

الإثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

دعاء رأس السنة الهجرية

اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها.

اللهم مع بداية السنة الهجرية الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي لايمسهما الحزن ولا الضرر.

اللهم اجعله عام خير وبركة اجعله بداية الإنجاز وتحقيق الأهداف تجاوز الناس المحبطة والسيئة وانظر للأمام نظرة انتصار.

اللهم اجعل عامنا الجديد عام خير و أمن و بداية نهضة للأمة الإسلامية والعربية يا رب العالمين اللهم حقق في هذا العام كل أمانينا و زد في ايماننا و أعنا على طاعتك ووفقنا يارب واصلح قلوبنا وحقق احلامنا.

عبارات التهنئة بالسنة الهجرية

«مع حلول العام الهجري الجديد، كل عام وأنتم وأهلكم وذويكم بخير وسعادة».

«أتمنى لك عاما هجريا سعيدا مليئا بالحب والسعادة والعطاء، وجعله الله لك نهرًا فياضًا بالخير».

«عام هجري مضى وعام هجري جديد، فيارب احفظ أحبتي وأكرمهم من نعيمك يا خير الحافظين».

«كل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم ونحن في زيارة بيت الله الحرام».

«كُل عامٍ ونحنُ نشهدُ أن لا إله إلاّ اللّٰه، وأنَّ مُحمدًا رسول اللّٰه، صَلوا على مَن مّر على هِجرته 1447 عاما»