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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هجريًا

للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هجريًا
للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هجريًا
عبد العزيز جمال

يتزايد البحث خلال الأيام الحالية حول موعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1447 هجريًا، إذ تعد هذه المناسبة من أهم الأعياد الدينية التي تحظى بتقدير بالغ في العالم الإسلامي، كونها تؤرخ لحدث عظيم في التاريخ الإسلامي، وهو الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

وقد أعلن موقع رئاسة الجمهورية أن إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هـ ستوافق يوم الخميس 26 يونيو 2025، وتعتبر عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في مؤسسات الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هجريًا

بداية التقويم الهجري 

تم اعتماد الهجرة النبوية الشريفة كبداية للتقويم الإسلامي خلال خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليُؤرخ بها المسلمون كل مناسباتهم الرسمية والدينية، ويعتمد هذا التقويم على الدورة القمرية وليس الشمسية، مما يجعل السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بـ11 يومًا تقريبًا.

ويتكون التقويم الهجري من 12 شهرًا قمريًا مرتبة كالتالي: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 في مصر

وفقًا لـ"أجندة العطلات الرسمية" المنشورة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية في مصر، فقد تقرر أن يكون يوم الخميس 26 يونيو 2025 هو موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هـ.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هجريًا

خريطة الإجازات الرسمية المتبقية في يونيو

وفقًا لأجندة الإجازات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، يشهد شهر يونيو الجاري إجازتين رسميتين مدفوعتي الأجر، تشمل كافة العاملين في الدولة بالقطاعين العام والخاص، وهما:

الخميس 26 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية.

الإثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

هاتان العطلتان الرسميتان تمنحان الموظفين فرصة للتقاط الأنفاس من زخم العمل، خاصة أن إجازة 30 يونيو تأتي في بداية الأسبوع، ما يعزز الشعور بعطلة ممتدة لبعض الموظفين.

الإجازات الأسبوعية خلال يونيو

بالإضافة إلى الإجازات الرسمية، توجد أيام عطلات أسبوعية ثابتة خلال شهر يونيو، والمحددة بيومي الجمعة والسبت، والتي تشمل التواريخ التالية:

الجمعة والسبت 13 و14 يونيو

الجمعة والسبت 20 و21 يونيو

الجمعة والسبت 27 و28 يونيو

وبذلك يحصل الموظفون على 6 أيام إجازة أسبوعية خلال ما تبقى من شهر يونيو، تضاف إلى يومي الإجازات الرسميتين، ليصل مجموع أيام الراحة إلى 8 أيام.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

مع بلوغ منتصف عام 2025، يصبح الموظفون على موعد مع عدد أقل من الإجازات الرسمية المتبقية في النصف الثاني من العام، والتي تأتي على النحو التالي:

الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو: عيد الثورة.

الخميس 4 سبتمبر: عيد المولد النبوي الشريف.

الإثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

وتُعد إجازة عيد الأضحى التي انتهت قبل أيام، هي أطول عطلة رسمية خلال عام 2025، متفوقة على بقية العطلات المتفرقة التي لا تتجاوز يومًا واحدًا في الغالب.

ومن المحتمل أن يتم ترحيل الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى نهاية الأسبوع.

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