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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد عيد الأضحى.. 8 أيام إجازة بأمر الحكومة خلال يونيو الجاري

بعد عيد الأضحى.. 8 أيام إجازة خلال يونيو بأمر الحكومة
بعد عيد الأضحى.. 8 أيام إجازة خلال يونيو بأمر الحكومة
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى، حيث عاد الموظفون إلى أعمالهم صباح الثلاثاء 10 يونيو 2025، عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي استمرت لمدة 5 أيام من 5 يونيو وحتى 9 يونيو، وشملت القطاعين الحكومي والخاص.

ومع عودة العمل، بدأت التساؤلات تتزايد حول أقرب إجازة رسمية جديدة، وسط بحث مكثف عن جدول الإجازات المتبقية في شهر يونيو.

خريطة الإجازات الرسمية المتبقية في يونيو

وفقًا لأجندة الإجازات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، يشهد شهر يونيو الجاري إجازتين رسميتين مدفوعتي الأجر، تشمل كافة العاملين في الدولة بالقطاعين العام والخاص، وهما:

الخميس 26 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية.

الإثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

هاتان العطلتان الرسميتان تمنحان الموظفين فرصة للتقاط الأنفاس من زخم العمل، خاصة أن إجازة 30 يونيو تأتي في بداية الأسبوع، ما يعزز الشعور بعطلة ممتدة لبعض الموظفين.

الإجازات الأسبوعية خلال يونيو

بالإضافة إلى الإجازات الرسمية، توجد أيام عطلات أسبوعية ثابتة خلال شهر يونيو، والمحددة بيومي الجمعة والسبت، والتي تشمل التواريخ التالية:

الجمعة والسبت 13 و14 يونيو

الجمعة والسبت 20 و21 يونيو

الجمعة والسبت 27 و28 يونيو

وبذلك يحصل الموظفون على 6 أيام إجازة أسبوعية خلال ما تبقى من شهر يونيو، تضاف إلى يومي الإجازات الرسميتين، ليصل مجموع أيام الراحة إلى 8 أيام.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

مع بلوغ منتصف عام 2025، يصبح الموظفون على موعد مع عدد أقل من الإجازات الرسمية المتبقية في النصف الثاني من العام، والتي تأتي على النحو التالي:

الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو: عيد الثورة.

الخميس 4 سبتمبر: عيد المولد النبوي الشريف.

الإثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

وتُعد إجازة عيد الأضحى التي انتهت قبل أيام، هي أطول عطلة رسمية خلال عام 2025، متفوقة على بقية العطلات المتفرقة التي لا تتجاوز يومًا واحدًا في الغالب.

ومن المحتمل أن يتم ترحيل بعض الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى نهاية الأسبوع.

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