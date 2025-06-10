يومان عطلة قريباً.. الإجازات الرسمية في شهر يونيو

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى رسمياً ، وعودة الموظفين للعمل اليوم الثلاثاء ١٠ يونيو سواء للقطاع الحكومي و الخاص ، يترقب الجميع أقرب إجازة رسمية مقبلة في شهر يونيو وازدادت معدلات البحث عن الإجازات الرسمية المتبقية في 2025.

إجازات شهر يونيو الرسمية

ويشهد شهر يونيو الجاري العديد من أيام الإجازات الرسمية وفقاً لأجندة مجلس الوزراء ، وكانت بدايتها إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم ٥ يونيو إلى ٩ يونيو .

ويشهد باقي الشهر إجازتين رسميّتان مدفوعة الأجر في القطاعين الحكومي و الخاص وهما :

- ‎26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

- ‎-30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

إجازة رسمية

الإجازات الرسمية في 2025

وبعد إنتهاء نصف العام الجاري، يشهد النصف الثاني من 2025 إجازات رسمية قليلة بأيام منفردة، حيث كانت أطول إجازة على مدار العام هي إجازة عيد الأضحى المبارك.

أما الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 فهي كالأتي :



- ‎26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

- ‎-30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

- ‎-23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

- ‎-4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوىالشريف.

- ‎-6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.