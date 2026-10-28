ممدوح جبر: ارتفاع المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية يعكس رغبة في التغيير

قال ممدوح جبر، أستاذ العلوم السياسية والإنسانية، إن المجتمع الإسرائيلي منقسم إلى 3 اتجاهات رئيسية، موضحا أن المعارضة تستند إلى تحميل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر، إلى جانب الانتقادات المرتبطة بإرسال 30 مليونًا إلى الحركات الإسلامية الموجودة في قطاع غزة.

تراجع ثورة إسرائيل وصعود دور القوائم العربية

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ تراجع صورة إسرائيل أمام الرأي العام العالمي، وتصاعد حملات المقاطعة والانتقادات الموجهة إلى نتنياهو، يمثلان عاملين مؤثرين في المشهد الانتخابي، مشيرا إلى أن أيزنكوت يحظى بنوع من التعاطف قد ينعكس على التصويت لصالحه.

وأوضح جبر أن القوائم العربية، التي قال إنها حصلت على نحو 18 مقعدا، باتت تمتلك موقفا أقوى وقدرة أكبر على طرح مطالبها أمام الحكومة المقبلة، لافتا إلى أن نسبة المشاركة التي أشار إلى بلوغها نحو 77% تعكس تحولا في اتجاهات الناخبين وتضع نتنياهو في موقع الخاسر الأكبر.

توقعات بشأن الحكومة المقبلة والقضية الفلسطينية

وتوقع أستاذ العلوم السياسية أن تشهد الحكومة الإسرائيلية المقبلة تغييرات في بعض الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وإن لم يكن ذلك بالضرورة عبر اتخاذ موقف مباشر من إقامة دولة فلسطينية.

وأشار، إلى وعود أيزنكوت المتعلقة باسترداد أموال المقاصة وتخفيف الضغوط على السلطة الفلسطينية والتعامل معها، إلى جانب البحث عن مخرج من المأزق السياسي والعسكري والأمني في قطاع غزة.

وذكر، أن المرحلة المقبلة قد تشهد تداعيات سياسية وقانونية كبيرة على نتنياهو، بما في ذلك ملاحقته قانونيا واحتمال إبعاده عن الحياة السياسية.