قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنزال جوي لقوات الاحتلال في موقع للحرس الجمهوري السوري
الفئات المستحقة لـ المعاش من العمالة غير المنتظمة
سعر أشهر جرام ذهب اليوم 4-7-2025
فعل نهى عنه النبي يوم الجمعة.. احذره
طرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
سعر الدولار في البنوك اليوم 4-7-2025
إطلاق حملة لرفع وعى السائقين بخطورة تعاطي المواد المخدرة
ترامب: قدمنا الكثير من الأسلحة لأوكرانيا وعلينا الحفاظ على أمننا أولا
مستشار محافظ البحر الأحمر: القرش كنز قومي..حمايته تجلب 200 ألف دولار سنويا
طريقة حصول الأجنبية المتزوجة من مصري على الجنسية
شبورة مائية صباحًا على الطرق ورياح نشطة .. والأرصاد تصدر تحذيرا
اللهم أرزقنا حسن الخاتمة.. سر ندم مصطفى كامل بعد وفاة أحمد عامر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

برقم السيارة.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور من الإنترنت

رخصة
رخصة
مصطفى الرماح

يقدّم موقع “صدى البلد خدمة للقرّاء لمعرفة طريقة استخراج شهادة مخالفات المرور برقم السيارة، وطريقة سدادها عبر وسائل الدفع المتاحة، من خلال الهاتف المحمول.

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 

توفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية، خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي: 

https://bit.ly/3aPtbnW


الاستعلام عن المُخالفات برقم السيارة

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال عدة خطوات تتضمن:
- الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW. 
- اختر أيقونة الاستعلامات. 
- حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.
- اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة. 
- اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.
- اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

طرق دفع مخالفات السيارة أونلاين

لدفع مخالفات المرور؛ عليك الدخول إلى موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور، ثم اختيار الدفع، والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.

شهادة مخالفات المرور رقم السيارة الاستعلام عن مخالفات السيارات النيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر الخميس 3 يوليو 2025

ابراهيم فايق

الشغلانة صعبة وسامحوني.. إبراهيم يعلن توقف برنامجه ويوجه رسالة للجمهور

الداعية السلفي حازم شومان

حقيقة وفاة الداعية حازم شومان بعد تعرضه لأزمة قلبية

سياراة اسعاف

حادث مأساوي في طوخ.. مصرع ناشئ طلائع الجيش وصديقه تحت عجلات القطار

تسونامي

«القومي للبحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لـ«تسونامي».. وسبب ارتفاع الحرارة

شيكابالا

بعد اعتزاله.. شيكابالا يوجه رسالة لجماهير الأهلي

الذباب المصري يغزو إسرائيل

رعب في إسرائيل من الذباب المصري | شاهد

صورة أرشيفية

ضبط كاميرات في حمام السيدات.. سقوط مالك ومدير جيم شهير بالمحلة في قبضة الأمن

ترشيحاتنا

لميس جابر

لميس جابر: السفيرة الأمريكية السابقة عرضت على الإخوان تشكيل حكومة موازية

جامعة الدول العربية

دبلوماسي: المجموعة العربية "موحدة" دوليا بشكل لم نشهده على مدى 45 عاما

أحمد عامر

انتهى الأمر .. أستاذ قلب يكشف سبب وفاة المطرب أحمد عامر

بالصور

الحقن بالماء.. طرق غش الفراخ

الدجاج
الدجاج
الدجاج

أقوى 8 كريمات قادرة على علاج التجاعيد وشد البشرة

علاج التجاعيد
علاج التجاعيد
علاج التجاعيد

أكبر مما تتخيل.. فقع الحبوب يعرض الشباب لمشاكل خطيرة في المستقبل ويسبب الموت

فقع الحبوب
فقع الحبوب
فقع الحبوب

فيديو

اصوات مرعبة

بفعل فاعل.. فيديو لقبطان في البحر المتوسط يثير الجدل بأصوات غريبة في القاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد