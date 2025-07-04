إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق الحامول - بلطيم بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص بكفر الشيخ، إثر وقوع حادث تصادم بين عربة نقل بطيء «كارو» مع سيارة ملاكي بطريق «الحامول - بلطيم»، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا يفيد وقوع حادث بين عربة نقل بطيء «كارو» مع سيارة ملاكي بطريق «الحامول - بلطيم»، ووجود مصابين.

هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم التخصصي لقربه من الحادث.

وتبين إصابة غ.ا 34 سنة، فلاح، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونجله ي.غ عامين مصاب بكسر بالفخذ الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، ور.ر 40 سنة، فلاح مصاب بجرح بالرأس وكدمات متفرقة، ونجليه ح.ر 10 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ر.غ 5 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بقرية الحامول مركز الحامول.

حرر رجال الشرطة المحضر 3 أحوال مركز البرلس، وأعيد قيده برقم 11699 لسنة 2025م، جنح مركز الحامول، وأخطرت جهات التحقيق.