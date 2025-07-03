تغيير خطوط شبكة الإنارة المتهالكة بطريق الخادمية في كفر الشيخ.. صور

انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ من أعمال تغيير وتجديد خطوط شبكة الإنارة المتهالكة بطريق الخادمية، بطول 1500 متر، وذلك تحت إشراف ومتابعة المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

يأتي هذا في إطار الخطة العامة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكفر الشيخ، والارتقاء بالخدمات الأساسية لجميع المرافق العامة بنطاق مركز ومدينة كفر الشيخ.

وشملت الأعمال استبدال الكابلات التالفة ومد خطوط إنارة جديدة، بالإضافة إلى تركيب عوازل جديدة لأعمدة الكهرباء، وتغيير كشافات موفرة للطاقة (ليد) لرفع كفاءة الإضاءة وتحقيق الأمان للمارة والمركبات على الطريق، خاصة في أوقات الليل.

وأكد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في متابعة وصيانة أعمدة وخطوط الإنارة بكفاءة عالية وبشكل دوري ومستمر خلال الفترة القادمة، خاصة في فصل الصيف.

وقال إن هذا ضمن خطة متكاملة تستهدف تطوير الشبكات الكهربائية وصيانة أعمدة الإنارة بمختلف الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بنطاق المركز والمدينة، وحرصًا على رفع مستوى الخدمات للمرافق العامة.

جاء ذلك بإشراف هاني الجميل، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ومحمود شاهين، رئيس قرية الخادمية، ونسيم الصاوي، مدير قسم الكهرباء بحي شرق.