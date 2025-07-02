الأطفال مايعرفوش يكدبوا.. كفر الشيخ أول الجمهورية في مسابقة كنوز مصرية

فازت مسرحية «الأطفال مايعرفوش يكدبوا» ممثلة لمحافظة كفر الشيخ، بالمركز الأول في مسابقة "كنوز مصرية" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة على مسرح جامعة القاهرة.

جاءت هذه المسرحية ممثلة لفريق شعبة المسرح بمركز شباب الجرايدة في بيلا، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وهنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، شعبة المسرح بمركز شباب الجرايدة في بيلا، مثمنًا جهود القائمين على تدريب الأطفال المبدعين والنص المسرحي والإخراج الفني للعمل الإبداعي، مؤكدًا أن الشعب التجريبية بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، وتسهم في إعداد جيل جديد من المتميزين في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والفنية، مؤكدًا أن المديرية تسعى دائمًا إلى توفير الإمكانات اللازمة والدعم الكامل لها بما يضمن استمرارية النجاح وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبدعين الصغار.

قدمت مسرحية "الأطفال مايعرفوش يكدبوا" الفائزة بالمركز الأول في مسابقة كنوز مصرية نموذجًا حيًا عن خطورة الألعاب الإلكترونية وتأثيرها السلبي على الأطفال ودعوة للآباء والأمهات للحذر من خطورتها ومعالجة الأمر مع الأبناء وتوجيههم لتوضيح الإيجابيات والسلبيات لوسائل التواصل الاجتماعي.

شارك فريق مسرح الجرايدة بمسابقة كنوز مصرية، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية ومحمد السماحي مدير إدارة شباب بيلا. المسرحية بطولة الأطفال بشعبة المسرح بالمركز من تأليف مجدي الحمزاوي، ألحان وتوزيع وغناء محمد ناصر، ديكور وعرائس محمد قطامش، مخرج منفذ عمرو المنسي من إخراج حسن عباس.