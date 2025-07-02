اجتماع عاجل لمناقشة ملف المنشآت الآيلة للسقوط في كفر الشيخ.. صور

عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة ملف المنشآت الآيلة للسقوط بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على ورفع كفاءة المباني القائمة وسرعة اتخاذ إجراءات الهدم وتنفيذها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط حفاظاً على سلامة المواطنين.

جاء ذلك في أول تحرك من محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد انهيار عقارين غير مأهولين بالسكان بمدينتي فوة والرياض خلال الأسبوعين الماضيين، ونتج عن هذين الحادثين وفاة شخص وتهشم سيارتين كانتا أسفل العقارين.

وناقش الاجتماع ضرورة إعداد حصر شامل ودقيق لكافة المنشآت الآيلة للسقوط على مستوى المحافظة، مع مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها خلال الفترات الماضية، وموقف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة سواء الكلية أو الجزئية، مع رصد المعوقات التي تحول دون تنفيذ تلك القرارات، تمهيدًا للتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

شدَّد السكرتير العام - خلال الاجتماع ـ على أهمية مراجعة قرارات الترميم والصيانة الصادرة، والتأكد من تنفيذها على أرض الواقع، إلى جانب تفعيل دور اتحادات الشاغلين فيما يتعلق بأعمال الصيانة الدورية للمنشآت السكنية، تنفيذًا للقانون، ودعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على البيئة العمرانية وسلامة المواطنين.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، ومسؤولي الإدارات الهندسية، ومسؤولي ملفات المنشآت الآيلة للسقوط، وممثلي الجهات المعنية.