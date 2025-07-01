لبلوغها المعاش.. تكريم مدير عام الإدارة العامة للوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة كفر الشيخ

نظمت جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم مدير عام الإدارة العامة للوحدات ذات الطابع الخاص منال حسن العشماوي، لبلوغها السن القانونية للمعاش، وذلك في قاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة، وذلك تحت رعاية الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شهد الاحتفال الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة السابق، وعميد كلية الصيدلة الدكتور رمضان الدوماني، وعمداء الكليات، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

يأتي ذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على تكريم القيادات الإدارية، التي بذلت الجهد طوال فترة عملها على مدار السنين.

وفي كلمتها أعربت مدير عام الإدارة العامة للوحدات ذات الطابع الخاص منال حسن العشماوي عن بالغ شكرها وتقديرها لجميع القائمين على تنظيم هذا الحفل، معبرة عن فخرها لانتمائها لهذه المؤسسة العظيمة، وكذلك عن عجزها عن وصف سعادتها بهذا اليوم، مؤكدة أن أهم ما اكتسبته خلال عملها هو الاحترام والحب المتبادل من الجميع، وأن الانضباط في العمل هو أول طرق النجاح.

وقدمت مدير عام الإدارة العامة للوحدات ذات الطابع الخاص منال حسن العشماوي خالص الشكر والتقدير لقيادات الجامعة، لما لمسته منهم من تقدير، مؤكدة أننا داخل الجامعة نعمل جميعا بروح الأسرة الواحدة التي تغمرها المحبة والتعاون والإخلاص، متمنية النجاح والتوفيق للجامعة فيما هو قادم، وأن تكون دائما في المقدمة بجهد قيادتها وعلمائها.