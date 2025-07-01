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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

13 موقعًا.. تعليم كفر الشيخ تعلن أماكن تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية

أماكن تظلمات
أماكن تظلمات
محمود زيدان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن المواقع التي تستقبل طلاب الشهادة الإعدادية، وأولياء أمورهم، لتقديم التظلمات في المواد التي يرغبون الاطلاع على أوراق إجاباتهم، لبيان مدى أحقيتهم في الحصول على درجات أخرى من عدمه. 

وقال الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم تحديد 13 موقعًا ما بين ديوان إدارة أو نقابة معلمين، لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم، لتقديم التظلمات من نتيجة الدور الأول للعام الدراسي 2024-2025، وهي بديوان إدارة الرياض، وبديوان إدارة بلطيم، وبديوان إدارة مطوبس، وديوان إدارة برج البرلس، وديوان إدارة سيدي غازي، وديوان إدارة فوه، والمدرسة الحديثة التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، وديوان إدارة غرب، وديوان إدارة سيدي سالم، ونقابة المعلمين بدسوق، وديوان إدارة الحامول الجديد، وديوان الإدارة التعليمية ببيلا، ونقابة المعلمين بقلين.

وعقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعًا لتحديد مواقع تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية، تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بحضور ضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وجلال فوزي السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسؤول قواعد البيانات المركزية ومشرفي القطاعات الثلاثة، موجهًا المشرفين على القطاعات على المجهود الذي بذل في الفترة الماضية.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد وجه بتيسير أعمال تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية، والتي ستبدأ تلقيها، حتى 13 يوليو الجاري، ومراعاة الدقة في أعمال مراجعة الأوراق، وإبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بنتيجة التظلمات.

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