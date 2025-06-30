حزب "المصريين الأحرار" يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو في كفر الشيخ

شارك حزب "المصريين الأحرار" بمحافظة كفر الشيخ في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المحافظة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بحضور اللواء د. علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية؛ جاءت المشاركة بتوجيهات من النائب د. عصام خليل رئيس الحزب، ود. هبة واصل الأمين العام.

وضمت قيادات الحزب المشاركة د. عمرو زايد أمين عام الحزب بالمحافظة، ود. عمرو خلف أمين التنظيم، ود. جمال الأحول، والمهندس مصطفى نشوان، وعدداً من الشخصيات العامة وأعضاء الحزب.

في كلمته، أشاد د. عمرو زايد بالدور التاريخي لثورة 30 يونيو في إنقاذ مصر من الفوضى واستعادة استقرارها، مسلطاً الضوء على إنجازات الدولة في مجالات البنية التحتية، تمكين الشباب، ودعم مسيرة التنمية والإصلاح السياسي والاقتصادي.

كما أكد على أهمية تلك الذكرى التي تجسد إرادة الشعب المصري في بناء دولته الحديثة.

وأكد الحزب أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، مجدداً دعمه الكامل لقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجهود الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار والتنمية.

اختُتمت الاحتفالية بعروض فنية وطنية وأداء متميز عكس روح الانتماء والفخر بإنجازات الوطن، مجسدةً الروح الحقيقية لثورة 30 يونيو.