برلماني: ثورة 30 يونيو رفعت وعي المصريين بحجم المؤامرات ضد الوطن

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو رفعت الوعي لدى المصريين، وجعلتهم يُدركون كل شيء، مشيرًا إلى أنها كانت ثورة كبيرة وعنيفة وتمثل لحظة فارقة في حياة الشعب المصري.

وأوضح محمود مسلم، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يكن أمام القوات المسلحة المصرية سوى التدخل في 30 يونيو لإنقاذ الشعب المصري وتخليصه من الوضع القائم آنذاك، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع أن يقف الجيش المصري إلى جانب إرادة الشعب، وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف: "ثورة 30 يونيو رفعت الوعي لدى المصريين، وأصبح لدى الشعب بعد الثورة وعي حقيقي بالشائعات والمؤامرات التي تُحاك ضد مصر"، مؤكدًا أن تأثير هذه الثورة لم يقتصر على الداخل فقط، بل طال المنطقة بأسرها.

وتابع الدكتور محمود مسلم، : "كان لديّ إيمان عميق بأن الإخوان كانوا في طريقهم للرحيل لا محالة".