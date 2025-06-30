برلمانية: 30 يونيو أنقذت الدولة من السقوط

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن يوم 30 يونيو سيظل رمزًا لإرادة الشعب المصري التي انتصرت على الفوضى، واستعادت الدولة المصرية من قبضة جماعة إرهابية كانت تهدد كيان الوطن.

وأكدت أن الشعب المصري خرج في مشهد تاريخي، يرفض حكم جماعة لا تؤمن بالدولة الوطنية، فاستجاب له القائد عبد الفتاح السيسي، الذي تحمّل المسؤولية في وقت عصيب، ووضع مصر على طريق الاستقرار والبناء.

وأضافت خطاب: ان الرئيس السيسي لم ينقذ مصر من حكم الجماعة الإرهابية فحسب، بل وضع رؤية واضحة لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية في كافة القطاعات رغم التحديات الداخلية والخارجية.”

شددت على أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تثبيت أركانها، ومواجهة محاولات العبث بالأمن القومي، بفضل حكمة القيادة السياسية، وتماسك مؤسسات الدولة خلفها.

كما أشادت عضو مجلس الشيوخ بالإنجازات التي تحققت على مستوى البنية التحتية، والمشروعات القومية، وتمكين المرأة وذوي الهمم، مضيفة:

“30 يونيو لم تكن مجرد ثورة شعب، بل بداية لعهد جديد أعاد لمصر مكانتها وهيبتها.”

واختتمت النائبة تصريحاتها قائلة:

“نوجّه كل التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الزعيم الذي أنقذ الوطن، وكان على قدر ثقة الشعب فيه.”