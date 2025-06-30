عزت زين في عرض مسرحي بمناسبة الاحتفال بذكري 30 يونيو

رصدت عدسة صدي البلد صور للفنان عزت زين خلال احتفالية ذكري 30 يونيو المقامة حالياً علي أحدي مسارح محافظة القاهرة

يذكر أن عبّر الفنان عزت زين عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "الأميرة ظل حيطة"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

وقال عزت زين في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أجسد شخصية تُدعى صبري الأمير، وهو والد النجمة ياسمين صبري، وتحدث خلال العمل العديد من المفاجآت التي ستثير اهتمام الجمهور".

مسلسل "الأميرة ظل حيطة" يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: ياسمين صبري، نيقولا معوض، هالة فاخر، وفاء عامر، نضال الشافعي، عابد عناني، وهند عبد الحليم، بالإضافة إلى عزت زين.



العمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، ويُتوقع أن يكون أحد أبرز الأعمال الدرامية في رمضان 2025.