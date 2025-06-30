أعلن اللواء أركان حرب محب حبشي عقب افتتاح ممشي قناة السويس السياحي إلغاء احتفالات ثورة ٣٠ يونيو فى ذكرها الثانية عشر من أعلى المنصة التى اعدت للاحتفالية .

وقال محافظ بورسعيد خلال كلمة ألقاها عقب تلاوة القرآن الكريم أعلن بأسم شعبها بورسعيد إلغاء احتفالات ٣٠ يونيو حداد على شهيدات لقمة العيش بطريق المنوفية الإقليمي.

وشدد محافظ بورسعيد على أن الغاء الاحتفال هو أقل ما يقدم لارواح الشهيدات الطاهرة .

ودعا محافظ بورسعيد للفقيد بالرحمة و المغفرة و لاسرهم وذويهم بالصبر و السلوان .

محافظ بورسعيد يلغي احتفالات ثورة ٣٠ يونيو لهذا السبب

جاءت كلمة المحافظ عقب افتتاح ممشي قناة السويس السياحي بحضور اللواء خالد فودة مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية وعدد من القيادات التنفيذية يتقدمهم الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد و عدد من الاحزاب و القوي السياسية و الشعبية .