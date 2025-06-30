حي زهور بورسعيد يواصل حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من المناطق السكنية

واصلت القيادات التنفيذية بحى الزهور فى محافظة بورسعيد حملات ازالة الاشغالات و التعديات بناءاً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، وبمتابعة وتعليمات اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ، لضرورة فرض الالتزام وعودة الانضباط للشارع البورسعيدي ، في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق السكنية المختلفة ، والميادين العامة .

زهور بورسعيد يواصل حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من المناطق السكنية

وتابع اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور ، أعمال تنفيذ الحملة المكبرة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالحي ، بإشراف سامي حسين مساعد رئيس الحي ، مدير إدارة الإشغالات ، لضبط المخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمناطق شباب المدينة والمروة وتعاونيات الجيزة الواقعة في نطاق الحي.

و أسفرت حملة زهور بورسعيد ، عن الإزالة الفورية للاشغالات والتعديات ومصادرتها وفتح الطرق أمام المواطنين

و تم إزالة و مصادرة 6 اعلام و2 عربية يد ، و2 سرادق قماش 18 كرسي من 3 مقاهي مخالفة ، و 3 حوامل معدنية لمغسلة مخالفة ، 4 قطعة خشب ،و لافتة مطعم ،وتم التبيه في نطاق الحي بالتزام بحدود الترخيص وعدم غلق الطرقات، واتخاذ الاجراءات القانونية لعدم عودة المخالفة مره اخرى ،وتم التنبيه على الجميع بمراعاة حق المواطنين في شارع خالي من الاشغالات .

و أكد اللواء رئيس حي الزهور ، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع ، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين .

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بإزالة الإشغالات والمخالفات ، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات ، و رصيف خالي من اي معوقات ، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك في إطار جهود حي الزهور المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.