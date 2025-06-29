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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يُصدر قرارات بإزالة تعديات ومخالفات بناء بـ غرب بورسعيد

شريف الشربيني، وزير الإسكان
شريف الشربيني، وزير الإسكان
آية الجارحي

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 9 قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات داخل كردون مدينة غرب بورسعيد، مؤكداً مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.

وفي هذا الإطار، نصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطع أراضِ بمساحات متنوعة، والمتمثلة في أعمال بناء بدون إصدار أي تراخيص، بالإضافة إلى عدم وجود أي سند قانوني (عقد ملكية للمساحة - تصريح بناء).

وتضمنت القرارات أن يتولى جهاز تنمية مدينة غرب بورسعيد، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.


 

الإسكان المجتمعات العمرانية غرب بورسعيد المدن الجديدة شريف الشربيني وزير الإسكان

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